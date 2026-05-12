ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）不惑の年に、充実の春を迎えている。津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は今年、ここまで重賞５勝。年始の中山金杯をカラマティアノスで制すと、翌週のフェアリーＳもブラックチャリスでＶ。２月以降も勢いは止まらず、共同通信杯をリアライズシリウス、スプリングＳをアウダーシア、京王杯ＳＣをワールズエンドで制した。昨年マークした自己最多の年間４勝を、５月の時点で更新し