「Topps」社が記念のカードを公開ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、球団のレジェンドとまさかの“共演”を果たした。米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」が、通算521本塁打を誇るフランク・トーマス氏と同じ構図で撮影された村上のカード画像を公開。往年の名選手の姿をそのまま再現した粋な計らいに、ファンから「これ最高だよ」と歓喜の声が上がっている。トップス社の公式X（旧ツイッター）は9日（日本