2月1日に放送された『有吉クイズ』（テレビ朝日系）での藤田ニコルの発言が、SNSで話題になっている。

独身時代の話と語るも「結婚したのに」と批判が殺到

出演者が総額10億円分のお金にまつわるエピソードを披露するという企画で、藤田は独身時代にフードデリバリー「Uber Eats」を頻繁に利用していたことを明かした。

「ひどい時は（月）50万円使っていました。本当、Uber Eatsでしかご飯を食べてなかったので……」

共演者が驚く中、

「（月）20〜30万円の時もありましたよ」

と補足。18歳から1人暮らしをしていたと続けると、共演していたガクテンソク・奥田修二がすかさず計算。5年間で1800万円という数字が導き出されると、共演者からは驚愕の声が上がっていた。

番組での発言を紹介したネットニュースが配信されると、SNSでは賛否の声が上がる結果に。

Uber Eatsの配達員と思われるユーザーからは、

《神様みたいな太客》

と感謝される一方、

《料理しない子なんだー。結婚したよね？》

《手料理食べられない旦那が気の毒と思っちゃう》

という声も。

「ネットニュースやその記事に言及した投稿だけで批判している人が多かったですが、番組ではきちんと“独身時代”と話しています。仮に現在もUber Eatsを頻繁に利用していたとしても、自分の稼ぎをどう利用しようと他人が批判することではないですよね（苦笑）。批判するなら、最低限ソースとなった番組などをチェックするべきでしょう」（テレビ誌編集者）

一方、こんな心配の声も。

「藤田さんは18歳からずっとUber Eatsを利用していたと語っていましたが、2022年には別のフードデリバリーサービスのキャンペーン発表会に出席しているんです。CMに出ていた訳ではないですが、競合他社のサービスを愛用していると語るのは、企業としては良い気はしませんよね」（広告代理店関係者）

昨年は参院選の期日前投票を済ませたことを報告した際に、「選挙行きましょう」と投稿したことで批判が殺到。何かと炎上しがちな藤田だが、それだけ影響力の高いタレントという証かも？