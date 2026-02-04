Photo: 服部 隆宏

ROOMIE 2025年11月27日掲載の記事より転載

寒さが厳しい季節。

あんまり寒いと外へ出るのが億劫になってしまいますが……、そんな“腰の重さ”を軽くしてくれるパンツを今回は紹介します。

独自の断熱素材＋起毛がうれしいウォームパンツ

ワークマン「エックスシェルター 断熱βライトウォームストレッチパンツ」

それは、ワークマンが今秋に発売したウォームパンツ「エックスシェルター 断熱βライトウォームストレッチパンツ」。

いわゆる“ガチの防寒パンツ”みたいなモコッと感のない、すっきりした見た目です。

シルエットも細すぎず、太すぎず。

ブラック、デニムネイビー、ダークベージュ、アイボリーという落ち着いたカラバリで、普段着として合わせやすい1本です。

Xシェルターという独自の断熱素材がうまく効いていて、気温5〜20℃あたりなら、これ一本で十分かなという印象。

特殊多層構造で空気の層を作ることで、冷気が伝わりにくくなっているそう。

公式サイトには、“空気層は太陽の熱で温まることで保温性を高め、衣服内の温度を快適に保ちます”とも書かれていました。

裏目が、少し起毛した素材になっているのもポイント。

歩きやすい！快適な立体構造

履いてみて、その良さを感じたのが立体構造です。

膝周りや腰回りの生地の縫い合わせに工夫があり、歩きやすさはなかなかのもの。つっぱり感なく、足をスムーズに動かせます。

生地もほんのり伸びるので、とても快適な歩き心地です。

かゆいところに手が届く、細部の仕様

シンプルな見た目ですがワークマンらしい実用性も、しっかり盛り込まれています。

スマホ専用ポケット、小物ループにDカン。

大げさな装備じゃないけれど、毎日のちょっとした外出で「あ、ここに入れとけるね」と思える仕様が絶妙でニクい。

価格が2,900円ということを思えば、これだけ機能が揃っているのは「さすが」の一言ですね。

まずまずの撥水性

撥水性もまずまず。小雨に焦らずにすみます。レインウェアの下に履くのにもよいと思います。

ストレッチ性がまちまち

伸び縮みの良い生地ですが、大きく開脚すると、ちょっと突っ張り感を感じますね。

膝を大きく曲げるなどの動きをするのは厳しいかなぁ……。

座敷で正座をするのは辛そうです。そういう点には戸惑うものの、なんだかんだと履いてしまう良さがあります。

モコモコとしたシルエットではなく、身軽なのに、寒さも耐えられる感覚がとても新鮮かつ爽快で良いなと思います。

冬の入り口で一本手に取っておくと、ちょっとした外出がぐっと楽になるはず。

価格的にも、気兼ねなくガシガシ使えるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

