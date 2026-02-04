ワークマンの「断熱パンツ」が寒い日に手放せない。これで2,900円だなんて
寒さが厳しい季節。
あんまり寒いと外へ出るのが億劫になってしまいますが……、そんな“腰の重さ”を軽くしてくれるパンツを今回は紹介します。
独自の断熱素材＋起毛がうれしいウォームパンツ
それは、ワークマンが今秋に発売したウォームパンツ「エックスシェルター 断熱βライトウォームストレッチパンツ」。
いわゆる“ガチの防寒パンツ”みたいなモコッと感のない、すっきりした見た目です。
シルエットも細すぎず、太すぎず。
ブラック、デニムネイビー、ダークベージュ、アイボリーという落ち着いたカラバリで、普段着として合わせやすい1本です。
Xシェルターという独自の断熱素材がうまく効いていて、気温5〜20℃あたりなら、これ一本で十分かなという印象。
特殊多層構造で空気の層を作ることで、冷気が伝わりにくくなっているそう。
公式サイトには、“空気層は太陽の熱で温まることで保温性を高め、衣服内の温度を快適に保ちます”とも書かれていました。
裏目が、少し起毛した素材になっているのもポイント。
歩きやすい！快適な立体構造
履いてみて、その良さを感じたのが立体構造です。
膝周りや腰回りの生地の縫い合わせに工夫があり、歩きやすさはなかなかのもの。つっぱり感なく、足をスムーズに動かせます。
生地もほんのり伸びるので、とても快適な歩き心地です。
かゆいところに手が届く、細部の仕様
シンプルな見た目ですがワークマンらしい実用性も、しっかり盛り込まれています。
スマホ専用ポケット、小物ループにDカン。
大げさな装備じゃないけれど、毎日のちょっとした外出で「あ、ここに入れとけるね」と思える仕様が絶妙でニクい。
価格が2,900円ということを思えば、これだけ機能が揃っているのは「さすが」の一言ですね。
まずまずの撥水性
撥水性もまずまず。小雨に焦らずにすみます。レインウェアの下に履くのにもよいと思います。
ストレッチ性がまちまち
伸び縮みの良い生地ですが、大きく開脚すると、ちょっと突っ張り感を感じますね。
膝を大きく曲げるなどの動きをするのは厳しいかなぁ……。
座敷で正座をするのは辛そうです。そういう点には戸惑うものの、なんだかんだと履いてしまう良さがあります。
モコモコとしたシルエットではなく、身軽なのに、寒さも耐えられる感覚がとても新鮮かつ爽快で良いなと思います。
冬の入り口で一本手に取っておくと、ちょっとした外出がぐっと楽になるはず。
価格的にも、気兼ねなくガシガシ使えるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
Photo: 服部隆宏