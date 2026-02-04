お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪国際空港（伊丹空港）近くのイオンモール伊丹（兵庫県伊丹市）で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。イオンモール伊丹は、2025年の大幅リニューアルで新たに13ブランドが仲間入りし、キッズスペースも誕生。家族で1日中楽しめるお買い物スポットです！

各地の“うまいもの”を集めたセレクトショップ久世福商店を知り尽くす女性店員は、同店舗限定販売のねばねば昆布シリーズがベストバイ。このシリーズの中でも累計171万個以上を売り上げるという野沢菜は、冷蔵商品人気ナンバーワンです！ 女性店員いわく、「おうどん、そうめんとか、なんでも麺類に合います」「薬味としても、お豆腐の上にかけたり納豆と一緒でもおいしいです。めちゃめちゃ人気です」とのこと。

実は竹内知咲は、ねばねば昆布シリーズが大好き。「炊き立ての白ごはんにかけて食べたら最高！」と熱弁すると相方のますみは、「一晩でなくなるね！」とニッコリ。ますみに竹内はすかさず、「それ大丈夫かな塩分が。腎臓がシビれあがれへん!?」とツッコみ、笑いを誘いました。

白米の上にねばねば昆布の野沢菜をたっぷりかけたスタジオ一同は、そのおいしさに「ごはんに合うわ～濃厚ですね～！」「めちゃめちゃうまいね！」などとビックリ！ 特に横山太一アナウンサーは夢中で試食し、「食べきっちゃいました。ペロッといける！ 本当にすんごくおいしかったです。感動しました！」と称賛しました！

ほかにも天才ピアニストは、買い物客にさまざまなベストバイを聞くことができました。3児のパパのベストバイは、楽天市場売れ筋ランキング1位の多機能ジャングルジム！ 1台で滑り台やブランコなど、9種類の遊具が楽しめます。パパはこのジャングルジムを、クリスマスに我が子へプレゼントしたのだそう。「昼夜問わず体を動かせるんで、ストレスをためずに家の中で遊べる」ため、子どもは大喜び、両親は大助かりです！

3児のママのベストバイは、大阪の十三に本店を構える喜八洲総本舗のみたらし団子！ 同店のみたらし団子は、注文を受けてから目の前で焼き上げるスタイルで、好みの焦げ具合が選べます。試食した天才ピアニストは、「（みたらしのタレの中に）顔埋めたいね！」「開けた瞬間の香りすごいやん！」「う～んま！ 外パリパリ、中モチモチ！」「焼きたてってやっぱちゃうね！」「冗談抜きで30本くらい食べられるわ！」と感激しました！

子ども連れのママのベストバイは、手動式の鼻水吸引器SuiSui。彼女いわくSuiSuiは、手入れも持ち運びも楽で、「機械音が鳴らへんから子どもが怖がらへん」「ズル～ッと出るんで気持ちいい！」とのこと。中耳炎や副鼻腔炎の予防にもつながるらしく、子ども以外でも使う人が増えているんだとか。

ショッピングセンター向け新モデルの成城石井で買い物中の女性は、EXPO 2025 大阪・関西万博への通期パスを購入し、24～25回も通ったのだとか！ 万博に通い詰めてさまざまな海外文化を知った彼女のベストバイは、成城石井の自家製チョコと胡桃のスコーン。プレーンや、ミルクティー味もあります。女性が「大のお気に入り！」なこのスコーンは、17年も販売されているロングセラー商品。2025年は23万パックも販売されたそうです！

母親と買い物中の女子は、森永製菓の牛乳で飲むココアがベストバイ！ 彼女の中学2年生の弟は、毎日飲むほどココアが大好き。彼女は弟のために、牛乳で飲むココアを常備しているそうです。買い物に来たのに、自分のものよりも先に「弟の靴下を買った」という、とっても弟思いなお姉さんでした！

なお、イオンモール伊丹にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」1月30日放送回で紹介されました。