【アマの勘違い】トップで右ヒジを曲げすぎる人ほど「タメ」が即座に解ける理由【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い トップの右ヒジの形】トップで右ヒジを曲げ過ぎるからタメが解ける

クラブを手で上げることがハンドレイトの原因に

アマチュアゴルファーの中には、手だけでクラブを上げている人がいます。この動きだとトップで右ヒジが90度よりも鋭角になり、限界まで曲がった右ヒジはその反動により、ダウンでは右ヒジが伸びると同時に右手首が解けてしまいます。

一方プロは、トップでの右ヒジの曲がりが適正（145度前後）なので、ダウンでも右手首の角度が保たれています。ハンドファーストの形を作るためには、体の回転で上げるというテークバックの動きも重要になるのです。

手だけで右ヒジを90度に曲げると右ヒジが曲がり過ぎてしまう

【Point】手でクラブを上げるとトップで右ヒジが90度より鋭角になる

【check】トップで右ヒジが曲がり過ぎると、反動で切り返しで手首が解けてしまい、インパクトではハンドレイトの形になりやすい

手と右肩を同調させてクラブを上げれば右ヒジが曲がり過ぎず手首も解けない

【Point】トップでの右ヒジの角度は145度前後をイメージ。鏡でこの角度をチェック！

【check】大事なのは右腕の関節にゆとりをもたせること。これができれば手首、右ヒジがしなり、ヘッドスピードが上がる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹