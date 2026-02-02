Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、高速データ転送・超高解像度映像出力・大電力給電のすべてをこなすUGREEN（ユーグリーン）の「USB4 ケーブル 80Gbps」がお得に登場しています。

この記事で紹介している商品

最新のUSB4 Gen4規格を搭載したUGREENのUSB-Cケーブルが20％オフ

UGREENの「USB4 Gen4-80Gbps」は、次世代USB4 Gen4規格を搭載し、PCやスマートフォン周りの配線をシンプル＆高機能化したい人にぴったりのアイテム。

1本3役で、高速データ転送・映像出力・急速充電を全部こなせるオールインワンケーブルが、今なら20％オフの2,399円の最安値で販売中です。

次世代規格USB4 Version 2.0（Gen4）による最大80Gbpsの超高速データ伝送を実現し、8K映像素材、大型ゲームファイル、大量の写真データも瞬時に転送可能です。

PD3.1規格に対応し、最大240W出力でゲーミングノートPCもこれ一本でフルスピード充電が可能。

ハイパワーなノートPCからスマホまでこの1本で効率よく高速給電できるのは、嬉しいポイントです。

16K@60Hz映像までの映像出力が可能

最大16K@60Hz（または8K@120Hz）の映像出力対応で超高精細モニターの性能をフルに引き出します。

デイジーチェーン（MST）機能を備え、1本のケーブルでプロ仕様のマルチスクリーンワークステーションを実現。高解像度の映像制作やゲームプレイが快適に楽しめますよ。

ナイロン編みケーブルは耐久性が高く、1万回以上の折り曲げにも耐える設計です。

コネクタ部分も丈夫で、日常使いで壊れにくい構造となっています。

UGREEN USB4 Gen4 ケーブル 80Gbps双方向高速データ伝送 PD3.1 240W急速充電対応 Thunderbolt4/3 USB 3下位互換 16K@60Hz映像出力 高耐久性ナイロン編み USB-C to USB-Cケーブル iphone17/Galaxy S24/MacBook Pro/iPad/Android/ハブなどタイプC対応機器接続用 ブラック1m 2,399円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年2月2日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

