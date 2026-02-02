この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イオンの株主優待や特典情報を発信するYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【速報】イオン株主優待の今後＆iAEONが4月に株主アプリ化！」を公開。イオンが2026年4月から公式アプリ「iAEON」に株主向けの新機能を追加し、「参加型経営」を強化する方針を明らかにしたことを解説した。



動画によると、イオンの個人株主数は100万人を突破し、日本の個人株主全体の約6.6%を占める規模に達している。株主に占める個人の比率も31.2%（2025年2月末時点）と、他社と比較して極めて高い水準にある。わしっし氏は、この強固な個人株主基盤がイオンにとって「売上の増加」「株価下落リスクの低減」「長期安定資金の維持」という3つの大きなメリットをもたらしていると分析。この背景には、創業当初から続く「個人株主とつながる」という経営理念があり、魅力的な株主優待制度がその好循環を支える重要な要素となっているため、「安易な優待改悪は起きづらい」との見解を示した。



今回の発表の核心は、この「参加型経営」をデジタルでさらに加速させるための取り組みである。イオンは2026年4月からiAEONアプリをバージョンアップし、株主向けの新機能を提供する。具体的には、これまで郵送されていた株主総会の招集通知や議決権行使書をペーパーレス化し、アプリ上で手続きを完結できるようにする。さらに、金融リテラシー向上を目的とした「金融教育コンテンツ」もアプリ内に搭載される予定だ。これにより、既存株主の利便性向上はもちろん、アプリを利用する非株主がイオンの株式に興味を持つきっかけ作りも狙う。



イオンが目指すのは、個人株主の増加が株主優待の利用を促進し、それが店舗での購買頻度向上とロイヤルカスタマー化につながり、最終的にイオンの売上向上、そして株価上昇や優待拡充という形で株主に還元されるという好循環モデルである。2026年4月から始動するiAEONアプリの株主向け新機能は、そのサイクルを加速させるための重要な一手となりそうだ。