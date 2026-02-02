Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

2月25日（日本時間では26日）に開催が噂されているSamsung（サムスン）の新製品発表会「Galaxy Unpacked」。

Galaxy S26シリーズ発表会、日本時間2月26日でほぼ確

2016年最初のUnpackedで発表の目玉となるのは、やはりフラッグシップスマートフォンのGalaxy S26シリーズ。同時に新型イヤホンとしてGalaxy Buds4、Galaxy Buds4 Proの発表も期待されています。

すでに出ているGalaxy Buds4、Galaxy Buds4 Proの噂＆リークをまとめてみました。イヤホン本体、充電ケース共にデザイン変更が入りそう！

ヘッドジェスチャー

昨年11月、Android AuthorityがSamsungのOS「One UI 8.5」のアプデの中にとあるコードを発見。これによれば、ヘッドジェスチャー機能が追加されそう。

ヘッドジェスチャーは、頭を振ることでタスク発動する仕組みで、例えば通話に応答したり、アラームやタイマーをオフにしたりができそう。単純ですが、YES/NOのアクションを頭の動きでできるのは便利なので期待。

充電ケースのデザイン

Galaxy Buds4、Buds4 Pro共に充電ケースのデザインが大きく変わりそう。今までのイヤホンを充電に挿して収納するタイプから、平面に寝かせて（置いて）収納する形に変わる説あり。

これ、刺すのと置くの、どっちが落としにくいんでしょう？

バッテリー向上

昨年10月のGalaxyClubの報道によれば、Galaxy Buds4（多分Buds4 Pro）でバッテリー容量がアップするといいます。Buds3の500mAhから、Buds4は530mAhへ。大きなアップではないものの、バッテリーなんて多いに越したことないので、これも大歓迎。

UWBチップ

サウンドに直結するアップデートとして、SamMobileが超広帯域（UWB）の採用を報じています。これ、昨年の今ごろからじわじわあった話ですね。

Bluetoothはもう古い。サムスンが超広帯域イヤホンの特許を申請

遅延低減にHi-Fi対応などメリットが大きく、ゲームでも使えるイヤホンになる…かも。

UWBはApple（アップル）のAirTag 2で使用されており、より正確な位置情報検出が可能。なくしたときもより安心。

イヤホンのステムが変わる

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

見た目にもわかりやすい変更が。Galaxy Buds3ではAirPodsに寄せたデザイン変更が話題になりましたが、Galaxy Buds4でさらに変わるという説が。

Galaxy Buds 4 Pro first look



New design. New metal grille. Head gestures.



Credits: @AndroidAuth pic.twitter.com/OCMxLsKpxF - Tarun Vats (@tarunvats33) November 19, 2025

特徴の1つでもあるカクカクっとしたステム。これがよりフラットに、ワイドになるといわれています。

Galaxy Budsは、このステムをつまむことで操作できるので、フラットワイドになることで操作性が上がりそうだと期待の声も挙がっています。

お値段アップか

フランスメディアDealabsの報道によれば、ヨーロッパ市場での価格はGalaxy Buds4が179ユーロ、Buds4 Proが249ユーロ。これ、うれしいことに、Buds3から据え置き価格なんです。

ただ、あくまでもユーロの話で、グローバル市場においてはどうなるか謎。特に円安が続く日本市場は謎。2024年の発売価格は、Buds3が2万7500円、Buds3 Proが3万8500円でした。

リーク価格のユーロをそのまま円にすると、Buds4は3万3000円、Buds4 Proは4万5000円か…。上がるね、これ。昨今のなんでもかんでも値上がりを考えると、値上がりすると思っていた方が気が楽です。