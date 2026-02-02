トヨタの新型SUV！

トヨタの英国法人は2025年12月1日、SUVタイプのBEV(バッテリー式電気自動車)「アーバンクルーザー」を発表しました。

現地の多様化したSUV需要に応える新型の登場に、ユーザーから注目の声が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型ちいさなSUV”「“アーバン”クルーザー」です！ 画像で見る（88枚）

アーバンクルーザーは、トヨタとスズキが電動車分野で協力して開発したBEVです。スズキにとって初となるBEV「eビターラ」とは兄弟車の関係にあり、インドで生産されています。

eビターラが日本やインドなどのアジア地域を主な販売地域とする一方、アーバンクルーザーはヨーロッパ市場を中心に展開されるモデルです。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mm、ホイールベース2700mm。国内で販売されているクルマで例えると、サイズは「ヤリスクロス」を上回り、「ハリアー」よりコンパクトなサイズ感となっています。

外観は「アーバンテック」をデザインコンセプトに、新世代トヨタ車の特徴であるハンマーヘッドデザインを採用しています。

一方、フロント以外の造形は、兄弟車にあたるeビターラと基本的に共通のデザインとなっていて、ボディカラーはモノトーンが6色、ツートーンが5色用意されています。

インテリアについても、デザインはeビターラを踏襲しています。メーター、オーディオ、ナビゲーションの各機能を一体化したインテグレーテッドディスプレイを搭載し、先進性とシンプルさを兼ね備えたコックピットとなっています。

リアシートは前後にスライド可能で、ワンクラス上のゆとりある室内空間を確保しました。

背もたれの角度調整に加え、40：20：40の分割可倒にも対応し、乗員や荷物の使い勝手を高めています。

パワートレインは、フロントに電気モーターを搭載する前輪駆動方式です。最高出力は106kW（144馬力）と128kW（174馬力）の2仕様を用意し、バッテリー容量も49kWhと61kWhの2種類が設定されます。

一充電あたりの走行距離は、49kWh仕様が約345km、61kWh仕様が約425kmとなっています。

グレードと価格については、最高出力144馬力でバッテリー容量49kWhの「アイコン」が2万9995ポンド（約630万円）、174馬力・61kWh仕様の「デザイン」が3万4460ポンド（約720万円）に設定されています。

また同仕様で装備を充実させた最上位グレードの「エクセル」は3万6425ポンド（約765万円）です。

なお、イギリス市場におけるトヨタの乗用BEVは、「bZ4X」「C-HR+」に加え、今回導入されたアーバンクルーザーの計3車種です。

トヨタは、車格やキャラクターの異なる電気自動車を段階的に投入することで、欧州市場における電動化の裾野を着実に広げています。

※ ※ ※

新型アーバンクルーザーの登場にユーザーからは「これからのevの売れ筋のセグメントですね」「デザインが優秀」「都会チック」「洗練されていますね」といったデザインを評価するコメントが寄せられています。

「日本販売を、首を長くして待ってます」「もし出たらWR-Vといい勝負しそう」といった国内での販売を期待する声が寄せられています。