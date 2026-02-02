“こなれて楽ちん”な最強ヘア！？【40・50代】に推したい♡「白髪ぼかし × ウルフ」

白髪を「隠す」のではなく、自然になじませる「白髪ぼかし」が注目されています。隠すためのカラーのようなこまめなお手入れが不要という楽ちんさも魅力。では、それに合わせるヘアスタイルのおすすめは何？ ── 編集部のイチオシは「ウルフヘア」。レイヤーによる陰影と毛流れで白髪が浮きにくく、今っぽさも取り入れやすいのが特徴です。そこで、今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にフィットする白髪ぼかしとウルフの組み合わせヘアをピックアップしました。

脱白髪染めを楽しむミルクティーウルフ

ミルクティー系カラーでまとめたウルフスタイル。トップはふんわり内に入れ、顔まわりに高さを出すことでひし形シルエットをつくっています。ベースは軽めにカットして、毛先を自然に外へ流して抜け感をプラス。明るめでも柔らかさがあり、白髪もなじみやすい印象です。

ナチュラルブラウンのタイトショートウルフ

ナチュラルブラウンをベースにしたショートウルフ。ストレートタッチで質感を整えつつ、ラフな毛流れでこなれ感をプラス。首元はぐっと締めて襟足をタイトに仕上げています。コンパクトシルエットですが、ベージュ系ハイライトがさりげないアクセントになり立体感を補います。白髪を目立たせず、洗練された印象に寄せたデザインです。

細めハイライトでつくるミディアムウルフ

ダークブラウンをベースに、ベージュ系の細めハイライトを重ねたミディアムウルフ。後頭部にはやわらかな丸みを出し、自然なくびれから毛先は軽く外ハネに。レイヤーによる動きで白髪がなじみ、重たく見えにくい仕上がりです。

動きと立体感を強調したパーマウルフ

ハイライトをたっぷり入れたカラーに、ウルフベースのパーマを組み合わせたスタイル。レイヤーとカールが重なり、全体に立体感が生まれています。白髪はコントラストの一部として溶け込み、動きの中で自然にカバー。明るさと躍動感を楽しみたい人におすすめのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里