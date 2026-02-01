群馬県は新年度、県内が舞台となっているカーアクション漫画「頭文字（イニシャル）Ｄ」を活用した観光誘客プロジェクトに乗り出す方針を固めた。

近く公表する新年度一般会計当初予算案に関連経費を盛り込む。

同作を巡っては県が今年度、国内外の自動車やアニメに関するイベントで認知度や、好きなキャラクター、車種を調査した。来場者に、看板やフォトパネルなど作品の舞台である「聖地」に必要なもの、タオルやキーホルダーなど欲しいグッズについても尋ねた。こうした調査結果に基づき、新年度以降は具体化を図り、インバウンド（訪日外国人客）の誘客などの促進を図っていく考えだ。

県議会一般質問でも昨年１１月、県議から「海外で人気の高い頭文字Ｄはインバウンド誘客に活用できると確信する」との意見が出ていた。県は、出版元である講談社との調整を進め、コンテンツ整備、プロモーションを段階的に進めていく意向を示していた。

頭文字Ｄは、「ヤングマガジン」で１９９５〜２０１３年に連載された。榛名山がモデルとされる「秋名山」のほか、伊香保温泉や碓氷峠など県内各地が舞台となっている。