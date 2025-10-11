ニューストップ > 車ニュース > FUJI 86 特別仕様車2台が初公開 クルマ イベント モデル サーキット ボディカラー 頭文字D トヨタ86 スポーツカー ゴールド AUTOCAR JAPAN FUJI 86 特別仕様車2台が初公開 2025年10月11日 12時35分 リンクをコピーする サンライズイエローのエクステリアカラー9月13日に富士スピードウェイで開催された『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』にて、限定車『GR86イエローリミテッド』と『スバルBRZ STIスポーツ・イエローエディション』がお披露目された。【画像】頭文字D30周年記念イベントでお披露目！86&BRZファンを魅了した2台の限定車全84枚こちらは大ヒット漫画『頭文字D』の30周年を記念した公式サーキットイベントで、初日に展開され 記事を読む おすすめ記事 大泉洋の芸能生活30周年を『ちょっとだけエスパー』制作陣が祝福 「愛されるのが分かる」 2025年10月6日 15時30分 美女プロテニス園田彩乃、30歳の誕生日に笑顔ショット 髪おろしたところも雰囲気変わって「激カワ」 2025年10月10日 7時0分 超特急・カイ、３０歳節目のセルフプロデュース写真集に手応え「未来に進んでいける３０代に」 2025年10月11日 12時24分 「30MS」×「シャニマス」よりプラモデル「30MS 芹沢あさひ」本日発売！「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」も同日発売 2025年10月11日 0時0分 【秋華賞1週前追い】エンブロイダリー 進化の秋 ルメール2冠へ手応え十分「いい体だしパワーもある」 2025年10月10日 5時26分