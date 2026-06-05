首位ドジャースのスタメンにファン反応【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）日本中が熱狂した翌日は静かなスタートとなりそうだ。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。試合前にスタメンが発表されたが、いつもと違う“並び”に「長い目で見たら大事だよね」「賢明な判断だと思う」とファンの声が寄せられた。この日、1番に起用されたのはムーキー・ベッツ内野手。「1番・