ゲート前に入場待ちの列9月13〜14日に富士スピードウェイで、『頭文字D 30th Anniversary 2days』が開催された。【画像】『頭文字D』30周年公式イベント開催！AE86、86&BRZが富士に集結全200枚大ヒット漫画『頭文字D』の30周年を記念した公式サーキットイベントで、初日は恒例となっている『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』を展開。2日目は『頭文字D World Summit 2025』が実施され、両日とも多くのAE86型カローラレ