【2026これ流行る】カルディで発見『進化系キムチ』もずくに梅干し、変わり種がアツい

食と暮らしを届けるオレぺが、各分野の専門家とともにひもとく2026年の食トレンド。今年は、「ちゃんとおいしい」と「ちょっと楽しい」を同時に叶える流れが。そんな中、フードクリエイター・丸山千里さんが注目するのが〈変わり種キムチ〉。もずくや梅干しなど、意外な素材との組み合わせで、食べる楽しみが広がります♪

組み合わせが楽しい♪変わりだねキムチが続々登場！

韓国料理のブームからキムチにも新しい波が！ 「カルディ」では「もずくキムチ」（478円）や「梅干しキムチ」（645円）など、さまざまな素材とかけ合わせたキムチが台頭。辛さやにおいがマイルドで食べやすく、発酵食品としての健康イメージも追い風に。

「大手スーパーでも、さまざまな素材のキムチが増えているのを実感。ご飯のお供からおつまみまで、食卓の定番として広がりを見せています」（丸山さん）

ちょっと冒険するだけで、毎日の食卓がぐっと楽しくなる。そんな〈変わり種キムチ〉が、2026年の新しい定番になりそうです！

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……丸山千里さん

食のプランナー、フードクリエイター。全国各地の生産地をめぐりながら、レシピ・商品開発や日本酒・焼酎ペアリングを手がける。料理人コンペティション「RED U-35 2025」 準グランプリ受賞。