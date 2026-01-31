『with MUSIC』次回ラインナップ発表！m-floは活動休止前最後の日テレ出演
2月7日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
m-flo（曲目未定）
中島美嘉「雪の華」「Winner」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「ハニカミ」
※アーティスト名五十音順
■m-flo VERBALの「サングラスコレクション」が登場
2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floが休止前最後の日テレ出演。
1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入りリバイバルヒット。時代を超えて愛されるm-floの魅力をMCの有働由美子とアーティストナビゲーターの松下洸平が深掘る。
スタジオにはとどまることを知らないVERBALの「サングラスコレクション」が登場。私生活ではいっさいサングラスをかけない（？）VERBALがサングラスのこだわりを語る。
さらに、ボーカルのLISAが2002年にm-floを脱退した当時の心境を語る。☆Takuが脱退を止めなかった本当の理由とは？
■歌唱アーティストに中島美嘉、Hey! Say! JUMPが登場
今年デビュー25周年を迎え、5月からバンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、シンガポールなど大規模なアジアツアーを予定している中島美嘉の出演が決定。
大ヒット曲「雪の華」に加え、最新曲「Winner」をTV初披露する。
2007年にデビューし、2027年にデビュー20周年に突入するHey! Say! JUMPが登場。
2014 年にメンバーの山田涼介と有岡大貴が出演した日本テレビ系土曜ドラマ『金田一少年の事件簿N（Neo）』の主題歌として大ヒットを記録した「ウィークエンダー」と、最新曲「ハニカミ」のパフォーマンスを届ける。
番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
02/07（土） 22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
出演アーティスト（五十音順）：m-flo、中島美嘉、Hey! Say! JUMP
