見た目がかわいいと思う「奈良県のお土産」ランキング！ 2位「まほろば大仏プリン」、1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「奈良県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大仏の絵がかわいい」（30代女性／大阪府）、「瓶の形やラベルデザインがとてもかわいく、大仏モチーフが奈良らしさを強く感じさせます。色合いもやさしく、写真映えするのでお土産として渡したときに話題になりやすい点が魅力です。冷蔵スイーツですが、特別感があり『見た目で喜ばれるお土産』だと思いました」（30代女性／大阪府）、「瓶が後から使えるので、インテリアはもちろん思い出として残しておける」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「一目見た瞬間から心を奪われる。動物の絵が食べ物そのものにプリントされているのが印象的。自分だけでなく家族にも見せたいと思うから」（30代女性／北海道）、「鹿の絵柄がプリントされていて可愛いと思います」（30代女性／青森県）、「鹿のマークとパッケージがなかなかレトロでおしゃれです」（50代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：まほろば大仏プリン（まほろば大仏プリン本舗）／55票2位にランクインしたのは、「まほろば大仏プリン（まほろば大仏プリン本舗）」です。奈良のシンボルである大仏が描かれたふたのデザインが印象的で、愛嬌のあるビジュアルが人気を博しています。古都・奈良の穏やかな雰囲気を感じさせるお土産として、幅広い世代から「かわいい」と評価されました。
1位：鹿もなか（本家菊屋）／69票1位に輝いたのは、「鹿もなか（本家菊屋）」でした。鹿のマークの焼印が押されており、コロンとしたフォルムが特徴の最中です。歴史ある老舗が手がける確かな味わいと、奈良を象徴する動物のデザインが見事に融合しています。手に取るだけで笑みがこぼれるような可愛らしさが、多くの票を集める決め手となりました。
