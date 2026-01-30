浜口京子、前髪ぱっつんの新ヘアで大胆イメチェン 「強さと可愛さが共存してる」と反響
レスリング女子五輪メダリストの浜口京子が、30日までに自身のInstagramを更新。大幅にイメージチェンジした新しい髪型を披露し、注目が集まっている。
浜口は「いつも行くお花屋さんに行ってきましたーー」と報告し、ミモザなどを購入したことを明かした。写真では、短く切りそろえられた前髪とサイドが印象的なヘアスタイルで、花を手に優しい笑顔を見せている。
続けて「先日、美容室で、前髪と横の髪を、短くしてもらいました。後ろの髪は長いままなんだー」とヘアカットを報告。「髪型を変えて、エンジョイしてます」と、新しいスタイルを楽しんでいる様子をつづった。
また、この投稿では「♡の鉄アレイ＆カモミールティーラテ」の写真もあわせて公開。浜口らしいパワフルなアイテムと、可愛らしい飲み物の組み合わせを紹介している。
この大胆なイメージチェンジに対し、ファンからは「髪ぱっつんぱっつんぱっつんに切りましたか」「お~イメチェンいいですね」といった驚きや好意的な反応が寄せられた。さらに「強さと可愛さが共存してる」などの称賛の声も集まっている。