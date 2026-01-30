こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、コンパクトで軽く、長時間バッテリーが持続する、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレスミニキーボード K551」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN ワイヤレス 無線 キーボード Bluetooth +2.4G 三台切替可能 静音設計 キーボード 超軽量 薄型 人間工学デザイン 78キー 日本語配列 高耐久 簡単接続 2,945円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

小型・軽量でも使いやすい！ 省スペースでも使用環境を充実してくれるUGREEN製ワイヤレスミニキーボードが30％オフの特価中！

タブレット・スマホ・PCを横断して使え、圧倒的な小ささ軽さで持ち運びやすい、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレスミニキーボード K551」が、現在、Amazonでは30％オフに！

フルサイズ比約70％のコンパクト設計ながら、快適な打鍵感を追求。312gと軽量で、バッグに入れても負担になりにくく、外出先の作業にも適しています。

キーにはパンタグラフ構造を採用し、どの位置を押しても安定したキータッチを実現。約10度の角度を付けられるキーボードスタンドにより、手首や腕への負担を軽減します。テンキーレスでデスク上の占有面積を抑え、作業スペースを広く使える点も実用的ですよ。

3台切替とOS自動識別でマルチデバイス運用に最適です！

接続はBluetooth 5.3に加え2.4G接続にも対応。最大3台の機器をボタン操作で簡単に切り替えでき、スマホ・タブレット・PCを併用する環境に最適です。

また、Windows／macOS／ChromeOS／iOS・iPadOS／Androidの5OSを自動識別し、最適な入力モードへ切り替え。12種類のマルチファンクションキーも搭載し、音量調整やメディア操作を素早く行えます。静音性にも配慮しているので、場所を選ばず集中できますよ。

UGREEN ワイヤレス 無線 キーボード Bluetooth +2.4G 三台切替可能 静音設計 キーボード 超軽量 薄型 人間工学デザイン 78キー 日本語配列 高耐久 簡単接続 2,945円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon スマイルSALE｣