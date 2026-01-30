「バーチャファイター」がSwitch2に登場！ Switch2版「VF5REVO World Stage」3月26日発売
【Switch2版「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」】 3月26日 発売予定 価格：2,500円【Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』プロモーショントレーラー】
セガは、Nintendo Switch 2版対戦型格闘アクションゲーム「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」を3月26日に発売する。価格は2,500円。
本作は3D格闘ゲームの始祖「バーチャファイター」シリーズの最新作。2025年10月30日にPS5/Xbox Series X|S/PC（Steam）版が発売されたが、今回Nintendo Switch 2版の発売が決定した。
さらに、Nintendo Switch 2版のオープンβテスト（OBT）が2月19日12時より2月24日11時59分まで開催される。ニンテンドーeショップで配信される「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta」をダウンロードし、起動すれば参加可能。また、期間中は他プラットフォームのオンライン環境にSwitch2版プレーヤーが参加する形になる。
(C)SEGA