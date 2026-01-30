不祥事で雲隠れした「銀座好き社長」の末路 会議中にふんぞり返る態度に社員が放った強烈な皮肉

経営者の器は、不測の事態や何気ない振る舞いにこそ表れるものだ。ある50代男性（事務・管理／年収500万円）は、かつて在籍していた会社での、あまりにも品位に欠ける社長の姿を振り返った。

「普段はしょぼい下町の粗末なビルで仕事をしているのに、社長をはじめ数人が入居している銀座のビルに、社長の趣味（笑）で月一度、無意味な会議に出させられました」

オフィス環境のあまりのギャップに、さぞや辟易していたことだろう。（文：篠原みつき）

「目の前で片足を上げてふんぞりかえった呆れた態度」

その社長は男性によれば「勉強が嫌いで高校を中退している」人物だった。学歴がすべてではないが、その振る舞いには目に余るものがあったようだ。

「上場したものの不祥事でニュースになり、その際雲隠れして謝罪しなかった社長（笑）」

責任ある立場でありながら、窮地で逃げ出す姿勢を社員にも晒した形だ。さらに、銀座での会議中も信じがたい光景が繰り広げられたという。

「会議中も人の発表が興味無いのか、目の前で片足を上げてふんぞりかえった呆れた態度を見せました」

あまりの礼儀知らずな態度に、男性の堪忍袋の緒が切れた。

「心底あきれて『お話つまらなくて申し訳ございません』とむっとして発言するとあわてて座りなおす社長（笑）」

皮肉を込めた一言に、さすがの社長もバツが悪そうにしたというが、一度失った信頼は戻らない。男性は「やめてよかったと思っています」と清々しく結んだ。

組織のトップがこれでは、社員のモチベーションが維持できないのも当然だろう。

