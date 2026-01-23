【よろしく、俺の花嫁殿。 ～神さまと空の花嫁～ 第1巻】 1月30日 発売 価格：850円

viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH」より、さんずい尺氏のマンガ「よろしく、俺の花嫁殿。 ～神さまと空の花嫁～」第1巻を1月30日に発売した。価格は850円。

大人の年の差ラブストーリーを描いた「全力で、愛していいかな？」とは一転、今作は本作は和風のファンタジー世界で、美しく、底知れぬほど深い神との「禁断の契約結婚」を描く。

【あらすじ】

「この婚儀は、化け物同士の結婚ぞ」

『契約結婚』に秘められたのは、策略？それとも―

蒼の国の神・二藍天神高天(シテンノカミタカハル)に大火災から救われ、

一命を取り留めた『フク』。彼女はこれまでの記憶を一切失っていた。

記憶がないフクを不憫に思ったのか、高天は自身との『契約結婚』を提案。

幾度となく危機を救ってもらった恩義によりフクはこれを承諾し、二人は夫婦となった。

やさしく愛情を注ぐ高天に、日に日に想いが募るフク。

愛を深めていく二人だったが、高天は以前からフクを知っていたようで…？

底知れぬ純愛譚の幕が今、ここに上がる―

