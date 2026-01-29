大分市内の中学校で生徒の暴力行為の動画がSNSに拡散された問題を受け、足立市長は「あれは暴力事件だ」と強い言葉で批判し、再発防止に向けた体制を整える考えを示しました。

（足立市長）「あれは暴力事件です。私の見解は詳細に調べられるべきだと私は思う」

大分市立の中学校で生徒が、別の複数の生徒ヘ暴行する様子が撮影され、SNSで拡散された問題について足立市長は29日の会見で、把握できなかった組織の体制に問題があるとの見解を示しました。

これまでの市教委の調査では、去年7月に校内で発生した暴力行為について学校側が把握していませんでした。また、9月の校外での暴力行為は学校は認識していたものの市教委へ報告していませんでした。

（足立市長）「じゃあそれを見た時にどうするかというところまではシステム的にできていなかった。本当に目が行き届いていたのかどうか。教員の加配も含めて見直していきたいと思う」

この問題について、市教委はいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と判断し、第三者委員会による全容解明と再発防止を進める方針です。