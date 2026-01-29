薄切りだからすぐ完成！朝のお弁当作りに役立つ「豚こま炒め」味バリエ

サッと作れて食べごたえ満点の肉おかず6選

「豚こま」を使った簡単おかずをご紹介。かたまり肉より薄くて火が通りやすいので、忙しい朝にボリュームたっぷりのお弁当を作りたい人におすすめです。

食べ出したら止まらないオイスター味

さっぱりおいしい旨塩味

コクのある味噌で満足度アップ

塩麴＆みりんでやわらかく

白いごはんが進む甘辛味

朝のお弁当作りに役立つ「豚こま炒め」バリエ

朝はとにかく大忙し。お弁当作りもサクサクすませたいもの。でも、ガッツリ食べたい男性や食べ盛りのお子さんには、ボリュームのあるおかずを入れてあげないとブーイングが。

そんなときに役立つのが、今回ご紹介する「豚こま炒め」です。薄いので、お好みの野菜と調味料でサッと炒めるだけで、ボリュームたっぷりのおかずが簡単に作れます。

リーズナブルな豚こまは、クックパッドでも人気の家計のお助け食材。毎日お弁当に入れてもお財布にやさしいのが嬉しいですよね。

同じく低価格の豚バラほど脂っぽくなく、モリモリ食べられるので、「また入れてほしい！」とリクエストされそうです。（TEXT：森智子）