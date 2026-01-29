この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が思考の盲点を指摘！『【下落恐怖から奪還】50代以降でも新NISAに毎月◯万円積み立てできれば老後は安心できます！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【下落恐怖から奪還】50代以降でも新NISAに毎月◯万円積み立てできれば老後は安心できます！』と題した動画を公開した。投資の勉強を重ねているにもかかわらず成果につながらない人が多い理由について、手法や商品選び以前の「思考」に原因があると指摘している。



鳥海氏が軸に据えるのが、マインドセットの専門家ハーブ・エッカー氏の提唱する「マネーブループリント（お金の設計図）」という考え方である。人は無意識に持つ設計図に沿って思考し、その思考が感情を生み、感情が行動を決め、最終的な結果に結びつく。行動がうまくいかない背景には、現状に合わない設計図が存在しているという整理だ。



動画では、50歳・年収600万円・貯金1,500万円という設定のAさんとBさんが比較される。物価上昇という同じ環境下で、Aさんは「減るくらいなら何もしない」と考え、判断を先送りにする。一方のBさんは「何もしないことこそが問題だ」と捉え、積立を継続する。この初期の思考の違いが、時間の経過とともに結果の差として表れる様子が示される。



短期間では大きな違いは見えにくいが、10年、15年と時間が延びるにつれて差は無視できなくなる。鳥海氏は、この差を生む要因は相場観や才能ではなく、不安にどう向き合うかという思考の出発点にあると整理する。



さらに、その設計図は多くの場合、若い頃に刷り込まれた価値観によって形作られていると説明。「貯金しなさい」「失敗するな」といった過去の常識は、環境が大きく変化した現代では必ずしも合理的とは限らない。それでも設計図だけが更新されず、行動を縛り続けている可能性があるという視点が提示されている。



では設計図はどうすれば変えられるのか。鳥海氏は、知識の追加ではなく、小さな成功体験の積み重ねしかないと述べる。不安を抱えながらも継続し、その結果を経験することでしか、思考の枠組みは書き換わらないという主張だ。考え方の前提に目を向けることで、動画の内容はより立体的に理解できる。50代以降で資産形成に迷いを抱える人にとって、行動以前の判断軸を整理する材料になる内容となっている。