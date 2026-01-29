Samsung公式が、Galaxy端末で近々使用できるようになる新たな機能をチラっと公開しています。以前から噂されていた「覗き見防止フィルター」機能です。

スマホはとってもプライベートな場所

Samsungが開発に5年かけたという、覗き見防止フィルター機能（機能の正式名はまだわからず）。スマホの覗き見防止フィルムと同じ役割を担う機能です。真正面以外から見ると画面が暗くなり見づらい。ユーザーが見ている内容が周りにバレない、プライバシー保護を狙いとしたものです。

物理的にフィルムを貼るのではなく、機能となることの利点は、まずオン・オフ切り替えが可能。1人で画面を見るとき、みんなで画面を見たいときと手軽に使い分けできるのが便利。次に、覗き見防止の度合いを選べること。特定アプリだけ見られたくない、パスワード入力画面を見られたくない、お買い物などで個人情報の入力ページを覗かれたくないなど、画面を見られたくない状況は、ユーザーによって異なるとSamsungは判断。そこで、使用シーンに応じて覗き見防止ありなしの設定ができる作りになっているようです。また、通知のポップアップだけなど、画面の一部分のみでの覗き見防止発動もできるみたい。

使える端末は？

現時点では、この覗き見防止機能に対応する端末がどれかは発表されていません。が、公式の機能予告ページに、新しいハードとソフトで可能になるという旨の記述があることから、2月の発表が期待されるGalaxy S26シリーズにまず搭載される見方が強いです。もしかしたら、最高位機種となるGalaxy S26 Ultraのみという可能性もありそう。

実際の使い勝手（どれほど覗き見防止できるか）はリリースされないとわかりませんが、スマートフォン全体の新しい機能として大きく注目されそうです。

