卒業旅行のベストシーズンは、ずばり2・3月！ 卒業までの自由な時間を使いやすく、長期の海外旅行も楽しめます。

国内旅行なら直前での予約でもOKですが、海外旅行の場合は遅くても1ヵ月前までに早めに予約しておくと安心。旅行商品によっては期間限定のセールや直前割があることもあるので、旅行先を決めたらこまめに情報収集をチェックして。予算はもちろん、誰と何をしたいかを明確にし、目的に合わせた旅先を選ぶことが卒業旅行の満足感アップのポイント！ もちろんパスポートの準備もお忘れなく。



ここからは、「るるぶ&more.編集部」が約100名の学生読者の方を対象に実施したアンケートの結果をもとに、人気の海外旅行先をランキング形式でご紹介します。見ているだけで思わず旅に出たくなるはず！ さっそく、人気第1位からご紹介していきます。



1位 韓国

圧倒的な人気で1位にランクインしたのが韓国！ 日本からのアクセスがよく、2〜3日でも存分に楽しめる点も魅力のひとつ。最新トレンドが集まるソウルで、ファッションやコスメを買い物したり、カフェめぐりやロケ地めぐり、ユッケやサムギョプサルなどの定番グルメを楽しんだり…！

フォトジェニックな街並みや、海鮮グルメが楽しめる港町・釜山、美しい海に囲まれた済州島など、地方都市にも魅力がいっぱい。アンケートでも、近場で非日常が味わえるという声をいただきました！



2〜6位（同率4位が3つも！）には、欧米エリアのランクインが目立ちました。学生のうちに遠くの国に行っておきたい！ という声も多くあり、納得の結果です。



2位 イギリス

ランキング2位は、イギリス！ ロンドンでは洗練されたファッションやアートにふれ、おしゃれなカフェで本場のアフターヌーンティーを。歴史ある街並みは歩いているだけでも楽しめます。世界遺産めぐりのほか、映画『ハリーポッター』の聖地めぐりなど、観光スポットも多数！

コッツウォルズの絵本のような村々に訪れたり、スコットランド・エジンバラの幻想的な古城に心を奪われたり、ロンドンからひと足のばしてみるのもおすすめです。



3位 アメリカ

3位はアメリカ。ニューヨーク、ロサンゼルス、ラスベガス、シカゴなど、多様な文化と壮大なスケールが魅力です！ ニューヨークでは、ショッピングや美術館めぐりを満喫。ブロードウェイで本場のショーに感動し、おしゃれなカフェでニューヨーカー気分を味わうのも素敵。

西海岸では、ロサンゼルスでハリウッドの華やかな世界にふれたり、サンフランシスコの個性的な街並みを散策したりするのもおすすめ。グランドキャニオンの雄大な自然に息をのんだり、フロリダのテーマパークで思いっきり遊んだり…、訪れる場所によってまったく異なる体験が待っています。



4位（同率） 台湾

4位には、同率で3つの旅先がランクイン！ まずひとつ目は、日本から数時間で行ける台湾！ なかでも人気の台北では、レトロな街並みを散策しながら、おしゃれなカフェでひと休み。夜市で食べ歩きを楽しんだり、幻想的な街並みが美しい九份で散策したりと、フォトジェニックなスポットが満載です。

台湾シャンプーや足つぼマッサージで旅の疲れを癒したり、かわいいおみやげを探したりするのも楽しい時間。海外旅行初心者でも安心して旅を満喫できるはず！



4位（同率） イタリア

続いて同率4位は、歴史と芸術、美食を楽しめるイタリア。ローマでは、「コロッセオ」や「トレヴィの泉」など、はずせない観光スポットが多数。フィレンツェではルネッサンス芸術に浸り、ヴェネツィアではゴンドラに乗ってロマンチックな運河巡りを楽しめます。2026冬季オリンピックで話題のミラノも注目の都市。

本場のパスタやピザはもちろん、街角のカフェでジェラートやエスプレッソを味わったり、おしゃれなブティックでショッピングを楽しんだりするのもおすすめ。イタリアはどこを訪れても、絵になる景色とおいしいグルメに出合えます。



４位（同率） フランス

同率4位の3つ目はフランス。洗練された文化と芸術、美食が楽しめる国です。パリでは、「エッフェル塔」や「凱旋門」などの歴史的建築物をめぐるほか、「ルーブル美術館」などで世界の名画鑑賞を。街角のカフェでマカロンやクロワッサンを味わって、セーヌ河沿いを散策したあとは、ビストロでワインを一杯…。パリジェンヌ気分で満喫しましょう！

きれいな海に癒される南仏リゾート・ニースや、古城が点在するロワール地方など、地方都市にも魅力が満載。心ときめく要素がたくさんのフランスで、憧れを叶える旅はいかがですか。



7〜10位（それぞれ同率が2エリアずつ）は、大自然やユニーク体験など、その地ならではの楽しみ方ができる場所がランクイン！



7位（同率） オーストラリア

同率7位のひとつ目はオーストラリア。卒業旅行シーズンの2・3月頃は、オーストラリアの大部分が暖かく快適な季節であることも人気の理由です。シドニーやメルボルンでは、ビーチでのんびり過ごしたり、ショッピングやグルメを楽しんだりと、都会と自然の両方を満喫できます。

世界遺産・グレートバリアリーフのカラフルな魚たちや、コアラやカンガルーなどのかわいい動物たちとの出会いも。日本では味わえないスケールの大自然を味わえる、アクティブ派におすすめの旅先です。



7位（同率） フィンランド

続いての同率7位はフィンランド。「オーロラを見たい」、「ムーミンの故郷に行きたい」という声をいただきました！ ムーミンの物語の世界に浸ったり、マリメッコなどの素敵な北欧雑貨を探したりと、女子旅にもおすすめのエリアです。

また、冬のフィンランドといえば、神秘的なオーロラ。ラップランドの澄み切った夜空に現れる幻想的な光は、忘れられないほどの感動体験になるはず！ 首都ヘルシンキでは、北欧デザインのショップ巡りや、本場のサウナで心身をリフレッシュ。ゆったりとした非日常の時間を楽しめます。



9位（同率） エジプト

同率9位にランクインしたのがエジプト！ 渡航に時間がかかるため、学生のうちに訪れておきたいという声もありました。

ピラミッドやスフィンクスなどの壮大な遺跡は感動必至！ カラフルなモザイクが美しいイスラム建築や、ナイル川をゆったり進むクルーズ船から見る夕焼けもはずせません。活気あふれる市場でエキゾチックな雑貨を探したり、本場のミントティーを味わったり、五感をフル活用して満喫しましょう！



9位（同率） シンガポール

ランキングの締めくくりは、同率9位のシンガポール。日本から比較的アクセスしやすく、3〜4日の旅程でも満喫できるコンパクトさも人気の理由。シンガポールを象徴する「マーライオン」、絶景プールの「マリーナベイ・サンズ」、近未来的な庭園「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」は3大ランドマークとして必ず訪れたいスポット。

多民族国家ならではの文化が混じり合う街で、街歩きを楽しんだり、チキンライスやラクサなどのローカル料理を満喫したり…。ナイトサファリや、セントーサ島でのアクティブ体験もおすすめです。



最後に海外旅行の注意点をご紹介するので、ぜひチェックして卒業旅行を思う存分満喫してくださいね。「るるぶ情報版」では現地の観光情報はもちろん、以下のような注意点もまとめて紹介しているので、旅行先が決まったらぜひご一読いただくことをおすすめします！

パスポート・ビザの確認

パスポートの有効期限が十分にあるか、渡航先はビザが必要かどうかを事前に必ず確認しましょう。

海外旅行保険への加入

病気やケガ、盗難など、万が一の事態に備えて加入しましょう。

現地の情報収集

治安状況、文化、習慣、法律などを事前に調べておきましょう。外務省の海外安全情報も参考に。また、必要に応じて予防接種を受けるなど、感染症対策を行いましょう。

通信手段の確保

現地で連絡がとれるよう、Wi-FiルーターやSIMカードの準備、ローミングサービスの確認をしておきましょう。

貴重品の管理

多額の現金を持ち歩かない、人前で貴重品を見せないなど、盗難対策を徹底しましょう。スリや置き引きが多い場所では特に注意が必要です。



人気の海外卒業旅行の旅先をランキング形式でご紹介しました。どのエリアも魅力いっぱいで、楽しい旅行になること間違いなしです。読者の皆様の卒業旅行が、忘れられない旅になることを願っています！



