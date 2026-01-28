テレビ大阪の品田卓社長（64）が28日、大阪市内の同局で新春会見を開き、他局にない独自色を打ち出す方針について語った。

同局では、土曜夜に自社制作のバラエティー番組を放送。品田社長は「大阪おっさんぽ」「大阪43市町村を大調査誰も知らんキング」が好評を得ており、局の「看板番組になっている」と評価した。

さらに、昨年放送した特番が好評を博した2番組の第2弾放送が決定。2月7日に「やすとものグルメなブックマーク」（後7・54）、2月21日に「上沼恵美子を沼らせたい」（後7・54）。今後も、「地元を盛り上げるテレビ大阪らしいコンテンツをお届けする」と語った。

さらに、新たなチャレンジにも取り組むとして、「他局があまり手掛けていない分野。ニッチな分野でトップを目指す“ニッチトップ戦略”」を掲げた。

天竺鼠・川原克己、真空ジェシカ・川北茂澄が出演し、 日本のあらゆる危機に迫り、解決に向け一石を投じる深夜番組「NEWSクライシス」、珍奇で奇怪な植物に熱狂する主人公を描くドラマ「変態植物倶楽部」はニッチトップを目指し作られた番組だ。

「NEWSクライシス」では、「ツッコミ不在で、に対して視聴者が配信コメント欄でツッコむという新たな視聴スタイルが生まれた」と品田社長が説明。人気を受け、3月からレギュラー化される。「変態植物倶楽部」も「植物愛好家を中心に高い評価受けた。続編検討を進める」とした。

今後も、同局内のホールで開かれたライブイベントの模様を放送する「はばたけ！アイドルフェス」の放送など、コアファンに向けた番組を制作していくという。

「ニッチなものにはファンがいらっしゃるのでファクトチェック、出演者が安心して対応できる環境整備をしっかりして制作、放送する」と炎上に対する対策も語っていた。