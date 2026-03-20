真空ジェシカが１９日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、初めてのＮＨＫネタ番組出演で「最悪のつかみ」をしたため、客がドン引きしたエピソードを明かした。この日は「色々あった同期芸人」で１２年デビューの同期芸人たちが集合。その中の１組が真空ジェシカ。売り出し中の１５年〜１８年の間に「初めてのチャンス」が来たという。それが「ＮＨＫのネタ番組に出られることになった」というものだったが、その本番で「漫