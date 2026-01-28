学習に関する調べものだけじゃない！小学生の生成AIの使い方TOP10

生成AIの利用シーンを声が多かった順にまとめると、次のようなランキングになりました。



上位を見ると、学習に関わる使い方が多い一方で、ゲームなどの趣味や創作、会話など、さまざまな場面で生成AIが使われていることがわかります。どのように使っているか、具体的な声も紹介します。

TOP3は学習や宿題に関する利用

TOP3には、学習や宿題に関する利用があがりました。勉強のサポートとしての活用が広がっている様子が見られます。

「理科の実験とかで結果がどうなるかを知りたい時など」（宮崎県）

「授業でわからないことを調べる。」（兵庫県）

「漢字や、知らないことを調べる時」（東京都）

「言葉の意味を調べる時」 （秋田県）

「学校での宿題の調べ物や、まとめに使っている。(使って調べるよう言われている)」

（千葉県）

「宿題のやり方がわからない時」(長崎県)

「宿題で分からないことがあった時」（神奈川県）

「宿題で解き方がわからない問題を聞いている」（宮城県）

1位：授業や勉強でわからないことを調べる時2位：宿題がわからない時3位：作文やレポート、要約などの文章作成

わからないことがあった時に、辞書や参考書などを調べるだけでなく、生成AIを活用するという方法が広がってきているようです。文章を書く時にも、テーマや構成の整理のために生成AIに相談するという声も。生成AIを学習のサポートとして活用するには、生成AIに直接答えを出してもらうのではなく、ヒントをもらうという使い方がよさそうですね。

創作や表現を広げるツール

学習だけでなく、イラストや動画などの創作や表現に生成AIを活用している様子も見られました。

「絵を描く時の参考にしたいときの画像を作ってもらう」(長野県)

「資料に使う画像の生成」（東京都）

「合成写真などを作る時」(山口県)

「いろいろなアイデアを練る時」(石川県)

「自分のオリジナルのキャラを作る時」(神奈川県)

「自分で物語を考える時のアイデアだし」(熊本県)

「動画の作成」(福岡県)

「動画用のBGMを作曲したりする」(東京都)

「音楽制作」（大阪府）

4位：イラストや画像作成6位：創作のアイデア出し9位：動画・音楽制作

イラストや画像、動画、音楽など、さまざまな創作に生成AIを生かしている声も見られました。表現の幅を広げるツールとして活用する時には、小学生ならではの自由な発想が生かされているのかもしれませんね。

一方で、作品を公開したり共有したりする際には、著作権などのルールにも配慮しながら使っていくことが大切。どこまで使ってよいのか、どんな点に気を付けるとよいのかをお子さまと話し合えるといいですね。

話し相手としての生成AI活用も

話し相手として生成AIを活用するケースもあるようです。

ちょっとした会話だけでなく、友達や保護者には言いづらいことについて、生成AIに話しているという声も見られました。実際の人間関係も大切にしながら、話しづらい本音や気持ちを整理するには生成AIを使っているのかもしれませんね。

生成AIとの会話に偏りすぎないよう、身近な人との対話も大切にしながら使っていくことが重要になりそうです。