快適な車内環境にも注目！

トヨタ出身のエンジニアである谷中壯弘氏が率いるモビリティ・スタートアップのリーンモビリティが、都市型小型EV「Lean3（リーンスリー）」の市販仕様車を披露しました。

この新しい車両は、2026年1月9日から11日にかけて開催された「東京オートサロン2026」の会場で公開されました。

【画像】超カッコいい！これが 自立する3輪モビリティ「リーン3」です！ 画像で見る（15枚）

Lean3は、谷中氏が「トヨタに在籍中に開発したi-ROADのコンセプトを引き継いだ一台です」と説明するように、ユニークなコンセプトを持つ1人乗りの3輪電気自動車です。

そのボディサイズは全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmとなっており、軽自動車の規格（全長3.4m以下、全幅1.48m以下）をさらに下回るコンパクトさが大きな特徴です。車両区分としては第一種原動機付自転車（ミニカー）に分類されるため車検は不要ですが、運転には普通自動車免許（AT限定含む）が必要となります。

性能面では、最高速度60km／hを達成し、一回の充電で約100kmの航続距離を確保しています。充電時間は約5時間（AC200V普通充電）、約7時間（AC100V普通充電）で可能です。

スタイリッシュな外観は、性能と生産効率を徹底的に追求した結果として生まれたデザインです。前2輪、後1輪という独特の3輪構造は、コーナリング時や悪路走行時に車体を最適な角度に保つ「アクティブ・リーン・システム」によって支えられています。このシステムについて谷中氏は、「ステアリング操作と連動して車体を自動で内側に傾けてくれる機構なので、どなたでも簡単に乗ることができます」と語ります。

また、「既存の前2輪の3輪バイクと違い自立するため、転倒のリスクもかなり低いです」とも述べており、高い安定性を実現しています。実際に試乗した多くの人からは、当初の「自分に運転できるかな」という印象が、「いざ乗ってもらうと『すごく安定している』という感想」に変わるそうです。

室内は、ブランド哲学である「Lean（効率的で無駄のない）」を体現しており、最適化された部品配置によって機能的にまとめられています。限られた空間の中にデジタルメーターやプッシュ式シフトといった現代的な装備が備えられています。さらに、従来の小型EVでは課題とされがちだった快適性も重視されており、エアコンとパワーウインドウが標準で装備されるなど、日常利用を支える機能が確保されています。安全装備としては、ELR付3点式シートベルトや前後ディスクブレーキに加え、歩行者に車両の接近を音で知らせる車両接近通報装置も搭載しています。

販売は、カー用品の最大手チェーンである「オートバックス」で取り扱われることが決定しています。谷中氏は、「販売網として店舗数の多いオートバックスさんに協力していただくことで、アフターサービス、メンテナンスを充実させていきたいと考えています」と、その狙いを明かしました。なお、直販も並行して行われます。

Lean3は2026年中に日本および台湾市場での販売開始が計画されています。日本国内での価格は169万8000円（消費税込）からで、この価格に補助金は含まれていません。同社はモデルライフを6年程度と考え、2030年から31年までに30万台の出荷を予定しています。

同モデルに対し、ネット上では、「バイクのように傾いて曲がるのは絶対面白い」「かつてのトヨタ i-ROADのDNAを感じる。一度運転してみたい」といった走行フィールへの関心や、「ミニカー規格なのにエアコン完備なのはデカい」「屋根があるだけで雨天時の安心感が違う」と、原付や電動キックボードにはない快適さを評価する声も見られます。

また、「オートバックスで買える・直せるなら安心感が違う」「車検不要、税金も安いのは維持費的に魅力的」と、販売網の広さを歓迎する意見も寄せられています。

一方、「100万円前後を期待していたので、正直手が出にくい」というコストパフォーマンスへの指摘や、「車体が小さすぎて、大型トラックの死角に入りそうで怖い」「衝突安全性能がどこまで確保されているのか気になる」という小型ゆえの不安、「最高時速60km/hだと、流れの速い幹線道路では煽られそう」といった実用面での疑問の声も見られました。