この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「【最大4万pt超】みずほ銀行×楽天の合同キャンペーンを徹底解説！最大ポイントを獲得する全手順まとめ」と題した動画を公開。みずほ銀行と楽天が実施する最大40,000円相当のポイントが還元される大型キャンペーンを解説するとともに、なぜ今、各銀行が大規模な顧客獲得キャンペーンに力を入れているのか、その背景にある経済的な構造を紐解いた。



動画の冒頭で、おにまる氏はこの時期に銀行が大型キャンペーンを行う理由を解説した。まず一つ目の理由として、春の「新生活シーズン」を挙げる。進学や就職、転職などで新たに銀行口座を必要とする人が増えるこの時期は、銀行にとって新規顧客を獲得するための「1年で最も重要なかきいれ時」なのだという。一度メインバンクや給与振込口座を決めると、多くの人はそれを長期間使い続ける傾向があるため、各行はこのタイミングで魅力的な特典を提示し、顧客の囲い込みを図っていると説明した。



さらに氏は、近年の顧客獲得競争が激化している背景には、もう一つ大きな理由があると指摘する。それが「日銀によるマイナス金利政策の解除」である。これに伴う利上げによって、銀行は企業への貸し出しでより多くの利息収入を得られるようになった。そのため、貸し出しの原資となる預金を少しでも多く集めようと、メガバンクだけでなく地方銀行やネット銀行までもが預金金利の引き上げや大型キャンペーンに踏み切っているのが現状だと分析した。



その上で、おにまる氏はお得なキャンペーンの一例として、みずほ銀行と楽天が共同で実施する最大40,000円相当のポイント還元キャンペーンを紹介。特典は大きく4つに分かれており、(1)みずほ銀行の新規口座開設で10,000円相当、(2)給与受取口座の指定で7,500円相当、(3)みずほ楽天カードの新規入会と利用で最大20,000円相当、(4)楽天証券の口座開設などで2,500円相当のポイントが進呈される仕組みとなっている。



銀行のキャンペーンは単なるお得情報としてだけでなく、その裏にある経済の大きな潮流を読み解くヒントにもなる。おにまる氏は、こうした背景知識を持つことで、より賢く金融サービスと付き合っていけるだろうと締めくくった。