¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¿´Íý¡£¡Ö¿´¤ÎÍÄ»ùÀ¡×¤òÃÎ¤ì¤Ð¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²È¤ÎRyota»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÃí°Õ¡Û¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¿´Íý6Áª¤ÈÂÐ½èË¡¡¿ÎÉ¿´¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤Ê¤¼¤«Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÇØ·Ê¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¿´Íý¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î½Å¿´¤¬³°¤Ë¤¢¤ë¡×¾õÂÖ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃÖ¤½ê¤¬Â¾¿Í¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤¹¤Ù¤ÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¡¢Â¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£»á¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö¿´¤ÎÍÄ»ùÀ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤½Ï¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡Ö·Þ¹ç¡Ê²áÅÙ¤Ëµ¡·ù¤ò¼è¤ë¡Ë¡×¡Ö°ú¤¤³¤â¤ë¡×¡Ö¹¶·â¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¼è¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¹¶·â¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡¢È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ËÉÔµ¡·ù¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£Ryota»á¤Ï¡¢¡ÖÉÔËþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌäÂê¤Ë¼«¤é¸þ¤¹ç¤ï¤ºÂ¾¿Í¤Ë²ò·è¤ò°Ñ¤Í¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â»ý¤Ä¡£Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ryota»á¤Ï¡ÖÃ»¤¯¡¢°ìÄê¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£Áê¼ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÈ¿±þ¡ÊÆ°ÍÉ¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤É¡Ë¤ò¼¨¤µ¤º¡¢Ìµ´Ø¿´¤Ë¶á¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÏÈ¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¾ÃÌ×¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÆâÌÌÅª¤Ê²ÝÂê¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë²á¾ê¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£