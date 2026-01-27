桜の花と葉を使用し桜餅のような風味が楽しめるビール「サンクトガーレン さくら」が季節限定発売

サンクトガーレンから桜の花と葉を使用した春限定ビール「サンクトガーレン さくら」が発売されます。

2026年2月19日（木）より期間限定で発売される本商品は、桜の花と葉で風味付けをしたビール。香りも味わいも、まるで桜餅のような風味が楽しめます。

使用している桜は、“天下第一の桜”と称され、「さくら名所100選」にも選ばれている長野県伊那市・高遠の桜です。

ビールの苦味と香りのもとになるホップの使用を抑え、桜の花と葉で風味付けがされています。桜茶などにも使われる食用の八重桜を、1回の仕込みに60kg使用。

ベースのビールは通常の大麦麦芽に加え、柔らかい口当たりを出すために小麦麦芽を20％使用。さらに神奈川県海老名市の泉橋酒造で栽培された酒米「楽風舞（らくふうまい）」も併せて使用しています。お米特有のふくよかな甘みが加わることで、香りも味わいも道明寺桜餅のようなビールに仕上がっているそう。

「サンクトガーレン さくら」は2026年2月19日（木）より4月中旬までの季節限定で発売。価格は330ml 539円（税込）です。公式オンラインサイトでも購入できます。

ビール「サンクトガーレン さくら」