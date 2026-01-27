米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズは順調に製作が進んでいるが、まだキャスティングが発表されていないキャラクターもちらほらと散見される。その代表がハリーの宿敵・ヴォルデモートだが、映画版でヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズが何やら意味深なコメントをしている。

ファインズは現在公開中の『28年後... 白骨の神殿』のレッドカーペットで「HBOドラマで誰がヴォルデモート役を埋めるべきだとお考えですか？」と問われた際に、「えっと、もう埋まったと聞きましたけど？」と、「以前にも私はがとてもいいと思うと言いましたよ」と重ねた。

インタビュアーと「そうなるといいですね、私もキリアン・マーフィーが大好きです。私はマグル（人間）なので、分からないですけど」と戸惑うと、ファイズは「キャスティングされたと聞きましたよ。違うの？もうされたと思ってた」と狼狽える。迂闊にもファイズは“名前を言ってはいけないあの人”を口にしてしまったのか……？ネットの噂によってマーフィーがヴォルデモート役だと信じこんでいるのか、それとも実は真相を知っているのかは定かではない。

かねてよりファンの間では、ドラマ版ヴォルデモートにマーフィーを推す声が集まっていた。当のマーフィー本人はキャスティングの噂を「その件について何も知りません」と否定し「ファインズの後を継ぐのは至難の業です」としている。

ファインズの映画版ヴォルデモートが登場したのは第4作の『炎のゴブレット』からだったが、原作小説では第1巻の「ハリー・ポッターと賢者の石」から描写されている。今回のドラマシリーズは、原作に非常に忠実に映像化されるというが、果たして新たなヴォルデモートはいつお目見えになることだろう？

Source:

Text：Yuka Shingai、中谷直登