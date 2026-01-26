2025年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、「年越しを過ごしたイスタンブールの旅で感じたこと」について綴ります。

＊ ＊ ＊

年越しはイスタンブールで過ごした。大晦日は快晴で、ボスフォラス海峡を眺めながら2025年最後の夕日が沈むのを待った。冬のイスタンブールは東京より少し気温が低い。指先がかじかみ、鼻先が赤くなるほどの寒さを感じつつも、夕日を肉眼で捉えたくて、カフェのテラス席に座った。

赤いチャイが夕日に照らされて、テーブルに反射している。青い空に、赤いチャイ、白い湯気。空にはたくさんのカモメが飛んでいて、あまり大晦日感はない。なんなら街はまだクリスマスムードが残っている。

日本ならクリスマス翌日には街からツリーやリースが一気に消えて、お正月飾りで彩られるが、海外では年明け1週間くらいは飾っておくのがスタンダード。とはいえ、トルコはイスラムの国だから、クリスマスの装飾は華美じゃなくて落ち着いている。見つけたらラッキー！と思うくらい、数も少ない。

大晦日だが、お休みになっている施設やお店はほとんどない。何も変わらない日常がただ過ぎ去っていく。そんなイベントの扱いの違いを見て、海外にいるんだな〜、ずいぶん遠いところまで来たんだな〜と改めて感じる。

思えば、年越しのタイミングを海外で過ごすのは初めてだ。会社員時代は年末年始は休みではなかったし、家族で過ごすのが定番だった。

正直、お正月はあまり好きではない。やることがないし、お店もやってないし、どこへ行っても混んでいる。お正月料理も大晦日と元日で充分満足して、1月2日にはカレーやピザを食べたくなっているのが常だ。

だから今年はとっても新鮮。サバサンド、キョフテ、ラム肉、ムール貝を食べまくって過ごす年末年始。年越しそば、ならぬ、年越しケバブ、の予定だ。

イスラム教とキリスト教が混在するモスク「アヤソフィア」

トルコ、イスタンブールは、ビザンツ帝国、オスマン帝国の都として、古くからボスフォラス海峡を挟んだヨーロッパとアジアの交易の拠点として栄えてきた。東西が宗教や文化、歴史的にも混ざり合い、街全体が博物館のような場所だ。

その街の中で最も有名で、世界史の授業でも必ず出てくるのがアヤソフィアだ。アヤソフィアはビザンツ帝国時代の537年にキリスト教の聖堂として建てられたが、1453年オスマン帝国の征服によりモスク化され、トルコ共和国建国後の1935年には世俗的な博物館となった。その後2020年に再びモスクになり、85年ぶりに宗教施設に戻るという数奇な歴史を持つ建物だ。

アヤソフィアの大聖堂に入ると、まず中央のドームが作り出す雰囲気に圧倒された。天井にはイスラム教の聖典、コーランの抜粋がアラビア語で描かれている。このドームには小さな窓がいくつもあるため、そこから日の光が差し込み、金色のモザイク画に反射し、細かい光の粒で満ちた神々しい空間だった。

ドームの壁には、アッラーをはじめ、預言者ムハンマドや4人のカリフの名前が書かれた8つの大きな円盤が飾られている。元はキリスト教の大聖堂で、それをモスクにしているから、メッカの方向を示すミフラーブが若干ずれていたり、アラベスク模様で彩られている壁の中に、ところどころキリスト教の壁画が残っていたり、それが白い布で覆われていたり。

情報量が多すぎる！と思うくらい、イスラム教もキリスト教も混在する、なんだか異質な場所。アヤソフィアの中だけは、空気の重みが違うように感じた。外は車のクラクションが常にプープーなっていて騒がしいのに、アヤソフィアの中は静寂に包まれ、時の流れが違った。他に類を見ない宗教施設だった。

振り返ってみると、イスタンブールの街全体が、アヤソフィアのように"混在"していた。街中にはモスクがありとあらゆる場所に建ち並ぶ一方、キリスト教の教会もある。雑貨や食器、絨毯などもアラベスク模様が多いが、時々日本や中華っぽいニュアンスのものもあるし、ヨーロッパの文化を受け継ぐものもある。イスタンブールは黒海と地中海、ヨーロッパとアジアをつなぎ、どちらかが淘汰されるのではなく、混ざり合う街だった。

パイナップルの皮まで剥けるピーラーが大人気？

日が沈みかけ、お腹が空いてきた。ボスフォラス海峡を眺めていたら、海を渡った先のアジア側にある海鮮料理店に行きたくなってきた。数日前にも行ったレストランで、新鮮なお魚や貝類に感動してお気に入りになった。2025年最後の夕食はそこにしよう、と決めて、フェリーに乗り込んだ。

ボスフォラス海峡を渡るには、20〜30分のフェリーでの移動が便利だ。夕焼けにキラキラ反射した波間を進むフェリーにはデッキがあり、カモメが並走する景色に恍惚とする。

船内では、なぜかピーラーを売ってる人がいた。飲み物やお菓子の方が売れるだろうに、なぜ船内でピーラーなのだろう。移動中のフェリーでピーラーがほしいとなる人はいるのか？ そんな疑問を抱いていたら、荷物の中からきゅうりとパイナップルを取り出し、実演販売が始まった。

きゅうりをスーッスーッとピーラーで剥いて見せてくる。そのあと、パイナップルの皮も、ピーラーで剥き出した。分厚いゴツゴツした皮も剥けるのか！とんでもない切れ味ではないか！とびっくりして、引き込まれてしまった。結果、3人のお客さんが購入していて、フェリーとピーラーは、案外相性がいいのかもしれない（ちなみに私は買ってない。あんなに切れ味がよすぎたら、指までスライスしそうだと思ったから）。

ピーラー実演販売が終わって少し時間もあったから、もう一度美しい景色を目に焼き付けようとデッキへ出た。日が沈んでいくヨーロッパ側の街を眺めると、モスクのミナレットがいろんなところからニョキニョキと出ているのが見てとれる。夕と夜の狭間に、混在した街並みを眺めるのは幻想的な時間だった。

そんな感傷にふけっていたら、右肩にポテっと小さな重みを感じた。何かが上から降ってきた感覚。視線を肩に向けると、カモメのフンがついていた。

日本にいる時に鳥のフンが落ちてきて当たったら、かなりのショックとイライラを抱えるだろう。しかし、ここはイスタンブール。しかも、2025年最後の日没。お気に入りのコートが汚れてしまったことなど少しも悲しくなくて、洗えばいいや〜！フンに当たるなんて幸運が近づいている証拠！となんだか嬉しくなった。来年はきっといいことがある気がする。

20代前半のころは、わかりやすい史跡やダイナミックな世界遺産、刺激のある観光地へ行きがちだったが、最近は歴史に思いを馳せる楽しさを感知できるようになってきた気がする。一見合わないように感じるものが混在し調和するイスタンブールの奥深さに、魅了された。

これ以上生きていても何も面白いことなんてないと、ここ2年くらいずっと思っていた。しかし、生きながらえてみたら、イスタンブールにまでたどり着いた。新しい世界が広がった。生きてみるのも悪くない、と今ならほんの少し思える。

2026年は、ゆっくり自分の世界を広げて、混在する物事や心情に調和をもたらせるように過ごしていこうと心に決め、私は2025年の最後の晩餐へ向かった。

