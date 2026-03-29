歌手の和田アキ子（７５）がレギュラー出演するＴＢＳ「アッコにおまかせ！」が、２９日放送をもって４０年の歴史に幕を下ろす。同番組は１９８５年１０月に放送スタート。話題のニュースをパネル形式で紹介する手法は、のちの番組制作に影響を与えた。和田による世相斬りも?芸能界のご意見番?の地位を固めるきっかけとなった。ネット全盛の時代となり、和田の発言が物議を醸すことが増えたのは時代の流れか…。ＴＢＳ関係