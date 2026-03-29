◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人の開幕２戦目は３安打の完封負け。巨人が開幕２戦以内に完封負けを喫したのは（四角数字は開幕からの試合数、投手は相手投手）年スコア相手＝投手４０（２）０―３タイガース＝若林忠志４２（２）０―３大洋＝三富恒雄４８（２）０―４金星＝内藤幸三０７（２）０―２横浜＝２人１２（１）０―４ヤクルト＝２人１９（１）０―５広島＝２人２６（２）０―２阪神