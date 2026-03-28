テレビでスポーツを観て、その一生懸命な姿に、「ステキだな」と感じたことはありますか？努力や輝きに素直に心を動かせること。それは人生を豊かにする力です。けれど、自分はどうだろう。どこか冷めていて、「へぇ、そうなんだ」で終わってしまう……。そんな自分に投稿者さんは戸惑っているようです。投稿者さんの旦那さんはスポーツ全般が好き。今朝もフィギュア選手を見て「この子すごいな！」と感心していたそうです。何が