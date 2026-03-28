小泉進次郎防衛相は28日、太平洋戦争末期の激戦地・硫黄島（東京都小笠原村）で開かれた日米合同慰霊式の出席に合わせ、硫黄島内を視察した。視察後、軍事活動を活発化させる中国を念頭に「太平洋側の広大な海空域における防衛体制の強化は喫緊の課題だ」と記者団に強調。自衛隊の必要な体制を検討する「太平洋防衛構想室」を4月に設置すると表明した。太平洋防衛の強化は、政府が年内に改定する国家安全保障戦略など安保関連3