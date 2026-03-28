東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され死亡した事件で、女性が倒れたあとも男が刃物で刺す様子が防犯カメラに映り、刺し傷が十数か所あったことがわかりました。この事件は26日夜、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され殺害されたものです。刺したとみられるのは、元交際相手の広川大起容疑者で、広川容疑者も自身の首を刺し、死亡し