「2026特別シーズン」は公式記録もリーグとは別枠の扱い

Jリーグは1月26日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の公式記録の扱い方を発表した。

本大会は特別シーズンとして開催されることから、J1リーグやリーグカップ戦とは別に、独立した公式記録として扱われる。

これにより、たとえばJ1通算出場99試合の選手が同リーグで出場した場合でも、「J1通算100試合出場」とは記録されず、「J1通算99試合」と「J1百年構想リーグ1試合」として分けて記録される。

またJ1リーグが初昇格のチームが、百年構想リーグで初出場した場合も、J1リーグ初勝利とは扱わない。シーズン表記も「2026特別シーズン」として区切られる。

ただ、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場権は、「J1百年構想リーグ」優勝クラブに与えられる。2025/2026のACLEやACL2でJクラブが優勝した場合、出場クラブが変更になる可能性があるが、いずれの場合もJ1百年構想リーグの優勝クラブは出場する。（FOOTBALL ZONE編集部）