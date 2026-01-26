この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新築マンションを購入して1年。「1年目アフターサービスの点検報告書」が届き、理事長として内容を確認して受領のハンコを押す。多くの管理組合で見られる光景ですが、実はここに大きな落とし穴があります。

今回は、株式会社さくら事務所 取締役副社長COOの山本直彌さんと、らくだ不動産株式会社のエージェントであり自らもマンション理事長を務める鈴木さんが、新築入居後すぐに訪れる「アフターサービスの罠」について実体験を交えて解説します。

◾️理事長の「ハンコ」は、不具合への「免責」を意味する？

新築マンションでは、1年目、2年目といった節目で共用部や専有部のアフターサービス点検が行われます。理事長が報告書に印鑑を押すという行為は、単なる確認作業ではなく、「この内容でアフターサービスを完了し、これ以上の初期不具合の申し立てはしません」という意思表示に近い重みを持ちます。

1年で終わる保証がある：多くのマンションで「植栽（しょくさい）」などの保証は1年で切れてしまいます。

後戻りできないリスク：斜め読みでハンコを押してしまい、後から「あそこの木が枯れている」「あそこにひび割れがある」と気づいても、無償補修を求めることが難しくなります。

山本さんは「理事長のハンコは、全区分所有者の思いを背負っているもの。アフターサービス基準書と照らし合わせ、どの保証がいつ切れるのかを正確に把握しておく必要がある」と警鐘を鳴らします。

◾️デベロッパー・管理会社の「利益相反」という構造的課題

アフターサービスにおいて最も警戒すべきなのは、点検を行う主体と、不具合を直す主体が「同じグループ」であるという点です。

身内によるチェックの甘さ：多くの新築マンションでは、分譲会社のグループ会社が管理会社として入っています。不具合を多く見つけることは、グループ全体（デベロッパーや施工会社）にとって「補修コストの増大」を意味します。

喜んで直す業者はいない：不具合を指摘されて「はい、喜んで直します」となる業者は稀です。グループ会社間の「忖度」によって、初期不具合が「経年劣化」として片付けられてしまうリスクが常に付きまといます。

「管理会社が点検してくれるから安心、と思いがちですが、そこには構造的な『利益相反』が潜んでいます。管理会社による点検報告書を鵜呑みにせず、第三者の目や自分たちの目で厳しくチェックする姿勢が不可欠です」（山本さん）

◾️「2年アフター」で失敗しないためのタイムスケジュール

多くの保証が切れる「2年目アフターサービス」は、資産価値を守る最大のターニングポイントです。しかし、ここで成果を上げるには、1年前からの準備が必要です。

議論の遅れが命取り：2年目になってから「外部業者に調査を頼もうか」と議論を始めても、理事会の開催頻度（2ヶ月に1回など）を考えると、見積もり取得から総会決議、実地調査まで間に合わないケースが多々あります。

予算化の壁：第三者の調査には費用がかかります。次期の総会で予算を確保しておかなければ、いざ調査が必要になったときに「お金がないから自分たちで見るしかない」という事態に陥ります。

鈴木さんは自身の経験を振り返り、「理事会での合意形成には時間がかかる。1年目が終わった今のタイミングから、2年目に向けたスケジューリングと予算検討を始めなければならない」と痛感しています。

【まとめ】資産価値を守るために理事会ができること

新築マンションの管理は、1年目のスタートダッシュで決まります。

・アフターサービス基準書を熟読し、保証期限（特に1年、2年）をカレンダーに入れる。

・現場100回の精神で、理事自らが共用部を歩き、違和感（植栽の枯れ、壁のシミなど）を記録する。

・利益相反を意識し、2年目アフターでは外部の専門家による「建物健康診断」を検討する。

株式会社さくら事務所では、管理組合の側に立ち、デベロッパーとの忖度なしに不具合を見抜く「アフターサービス期限切れ直前調査」を提供しています。

「2年目の調査をどう進めればいいか」とお悩みの理事会の方は、ぜひ一度ご相談ください。