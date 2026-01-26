「俺の健康管理は？」文句ばかりの夫に【給仕係】を引退宣言。カップ麺をすする夫に放った、痛快な一言

「ご飯が少ない」「味が薄い」。健康を気遣って用意した食事に、文句ばかり垂れる夫。挙句の果てに「目の前に出されていないから」という理由で、鍋のカレーを無視してカップ麺をすする始末。長年の我慢が限界に達した私が、夫に送った「引退宣言」とは？ 熟年夫婦の友人が、体験談を語ってくれました。

「味が薄い」と文句ばかりの夫

私の夫は家事を一切しません。

帰宅してお風呂から上がるタイミングを見計らい、私がご飯や味噌汁をよそい、おかずを温めて並べるのが「わが家の当たり前」。

それなのに、夫は文句ばかり。

「ご飯が少ない」「味が薄い」と不満を垂れ、せっかくの健康メニューのあとにポテトチップスをバリバリ。体を思って味付けを工夫していた私の気遣いは、虚しくスルーされる毎日でした。

鍋の蓋すら開けない夫

ある日、帰宅が遅い夫のためにカレーを鍋に残しておきました。

以前、私がよそっておいたら「多すぎて太る」と文句を言われたからです。

しかし翌朝、カレーは手つかずのまま。ゴミ箱からは、カップ麺のジャンクな匂いが。

夫は「用意されていなかったから」とカップ麺を食べていたのです。

鍋の中身を確認すらしなかったことに、私の中で「もう、この人のために心を砕くのはやめよう」と、何かがプツンと切れました。