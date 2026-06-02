10年以上もの開発期間を経て、2001年10月29日に発売された第1号商品「これが煮玉子ラーメン」を皮切りに、いまでは “ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド” を掲げるまでに至った「凄麺」。その本質は「早い・安い・うまい」の三拍子を売りにしていた過去の概念に囚われない。むしろ同シリーズは、外食クオリティを工業製品として再現する、食品製造業としての執念が結晶化したブランドといっても過言ではない。そして、2026