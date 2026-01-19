アーセナルvsマンチェスター・U スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります