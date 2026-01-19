[1.25 プレミアリーグ第23節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 10 マテウス・クーニャ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

マイケル キャリック

