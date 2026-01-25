現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

その第五回「嘘から出た実（まこと）」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第五回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第五回のあらすじ＞

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。

小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。

そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。



だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？