¡ÚÂçÀãÂ®Êó¡Û¥Ôー¥¯¤Ï±Û¤¨¤¿¤¬ÌýÃÇ¶ØÊª¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡È¼¡¤ÎÂçÀã¡É¤È2·î1Æü¤Î¡ÖÆî´ßÄãµ¤°µ¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂçÀã¡Û¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Î¥Ôー¥¯±Û¤¨¤ë¡¡2·î1Æü¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÀã¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£1·î25Æü¤ÎÂçÀã¤Ï¸á¸å¤Ë¥Ôー¥¯¤ò±Û¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢2·î1Æü¤Ë¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
25Æü¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÈJPCZ¡ÊÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤ä¥·¥¢ー¥é¥¤¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â´í¸±¤ÊÀã¤Î¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ç70cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹ßÀã¤òµÏ¿¤·¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¸á¸å¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤Î¥Ôー¥¯¤Ï±Û¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¡ÖÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¤âÀã¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¸òÄÌ¾ã³²¤Ë¤Ï·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Íè½µ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£26Æü¤Ë¤Ï°ìÃ¶Åß·¿¤¬´Ë¤à¤â¤Î¤Î¡¢28Æü°Ê¹ß¤ËºÆ¤Ó´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£29Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆJPCZ¤Ê¤É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¤Þ¤¿ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î1Æü¤Ë¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¹ß¿å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»³ÃÏ¤ÇÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¹ß¿å°è¤¬Î¦ÃÏ¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆî´ßÄãµ¤°µ¤ÎÍ½Â¬¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
25Æü¤ÎÂçÀã¤Ï¥Ôー¥¯¤ò±Û¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àã¤Ï¹ß¤êÂ³¤¯¤¿¤á¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¡£Íè½µ¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇºÆ¤ÓÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢2·î1Æü¤Ë¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÅ·µ¤¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
