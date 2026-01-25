サニーデイ・サービス曽我部恵一のトーク＆弾き語りも 「芋煮ロック映画祭」で話題作『どうすればよかったか？』上映
山形国際ドキュメンタリー映画祭で先行上映され、衝撃的な内容で全国に大きな波紋を呼んだドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』。この話題作が、「芋煮ロック映画祭」記念すべき第1回目の上映作品として、東京・町田市民フォーラムにて限定上映されます。
さらに上映後には、藤野知明監督とサニーデイ・サービスの曽我部恵一さんによるアフタートークショー、そして曽我部さんのミニライブ（弾き語り）も開催。映画と音楽が交差する、この映画祭でしか体験できない貴重な一夜です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
【イベント詳細】
開催日時
2026年2月8日(日)
開場 17:30 開演 18:00 終演 21:00
https://tiget.net/events/452928
会場
町田市民フォーラム
上映作品
『どうすればよかったか？』
※上映時間 101分
アフタートーク
20:00〜
藤野知明監督×曽我部恵一(サニーデイ・サービス)
MC：原カントくん（本屋B＆B）
曽我部恵一ミニライブ(弾き語り)
20:40〜
【芋煮ロック映画祭とは？】
芋煮ロック映画祭実行委員会が厳選した、全人類必見の傑作映画を上映する、ちょっと不思議で熱い映画の祭典。